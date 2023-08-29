Россияне приготовили пирожное весом 219 килограммов

В Нефтекамске приготовили пирожное «Муравейник» весом 219 килограммов

В Нефтекамске в День города приготовили пирожное «Муравейник» весом 219 килограммов. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава города Эльдар Валидов.

По его словам, достижение вошло в Книгу рекордов России. На приготовление пирожного ушло 326 яиц, почти 30 килограммов маргарина, 23 килограмма сливочного масла, свыше 60 килограммов молочной и вареной сгущенки и около 100 килограммов муки.

«Готовили его порционно, и уже на большой сцене собирали воедино. После фиксации рекорда "Муравейник" попробовали гости праздника. По словам жителей, самое большое пирожное получилось ещё и самым вкусным», — рассказал Валидов.

Пирожное готовили пекари Людмила Бикузина, Азалия Хафизова, Оксана Умутбаева, Татьяна Тебенькова, Гульшат Хасанова, Дилара Курбанова и Лариса Шахитдинова.