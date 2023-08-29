Россиян предупредили об опасных болезнях во время отдыха на море

Дерматовенеролог Цатурян: еда на пляжах может привести к дерматиту и аллергии

Врач-дерматовенеролог Роберт Цатурян предупредил россиян, собирающихся в отпуск на море в бархатный сезон, об опасных болезнях. Об этом он рассказал Life.

По словам специалиста, жирная еда, которую продают на пляжах, может привести к возникновению дерматита, аллергии или лишая. «В идеале отдыхающим вообще нельзя есть жареное на солнце. К тому же мы не знаем, на каком масле это все жарилось», — отметил Цатурян.

Врач рекомендовал во время отдыха соблюдать гигиену, питаться только в кафе, ресторанах и столовых. При этом он не исключил возможности питаться уличной едой, но призвал не злоупотреблять ей.

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