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19:34, 29 августа 2023Путешествия

Россиян предупредили об опасных болезнях во время отдыха на море

Дерматовенеролог Цатурян: еда на пляжах может привести к дерматиту и аллергии

Фото: «Лента.ру»

Врач-дерматовенеролог Роберт Цатурян предупредил россиян, собирающихся в отпуск на море в бархатный сезон, об опасных болезнях. Об этом он рассказал Life.

По словам специалиста, жирная еда, которую продают на пляжах, может привести к возникновению дерматита, аллергии или лишая. «В идеале отдыхающим вообще нельзя есть жареное на солнце. К тому же мы не знаем, на каком масле это все жарилось», — отметил Цатурян.

Врач рекомендовал во время отдыха соблюдать гигиену, питаться только в кафе, ресторанах и столовых. При этом он не исключил возможности питаться уличной едой, но призвал не злоупотреблять ей.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник назвал самые бюджетные курортные направления в бархатный сезон.

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    Зарина Дзагоева
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