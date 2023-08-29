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08:53, 29 августа 2023Экономика

Россиянам стало дороже вызывать «мужа на час»

YouDo: спрос на услугу «муж на час» в РФ вырос на 64 % летом 2023 года

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Летом россияне стали чаще вызывать «мужа на час» — спрос на данную услугу вырос на 64 процента в годовом выражении. Такие подсчеты предоставил РИА Новостям сервис YouDo.

Вызов мастера при этом подорожал на 19 процентов. Средний чек составил 1329 рублей по сравнению с 1117 рублями прошлым летом.

Чаще всего в «муже на час» нуждаются жительницы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска. В Москве наиболее популярной услугой стало повесить зеркало, вешалку, полку, люстру и гардины, починить смывной бачок, ручку или кран, а также собрать мебель. Жители северной столицы просили мастера установить кухонный гарнитур, собрать рейлы для гардероба и вешалок и подключить технику, в том числе стиральные машины.

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    Мария Грушко
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