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09:25, 29 августа 2023Спорт

Украинская теннисистка пожелала уроженке Москвы выиграть US Open

Украинская теннисистка пожелала уроженке Москвы Рыбакиной выиграть US Open
Марта Костюк (слева) и Елена Рыбакина (справа)

Марта Костюк (слева) и Елена Рыбакина (справа). Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк обратилась к представляющей Казахстан уроженке Москвы Елене Рыбакиной после очного матча в первом круге US Open. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинка во время рукопожатия у сетки пожелала сопернице выиграть турнир. Встреча прошла в понедельник, 28 августа, и завершилась победой Рыбакиной со счетом 6:2, 6:1. Игра продолжалась 1 час и 27 минут.

В матче второго круга Рыбакина сыграет с австралийкой Айлой Томлянович. Казахстанская спортсменка посеяна на турнире под четвертым номером.

До 2018 года Рыбакина представляла сборную России. Спортсменка является победительницей одного турнира «Большого шлема», она выиграла Уимблдон-2022.

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    Алексей Гусев
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