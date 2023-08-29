Украинская теннисистка пожелала уроженке Москвы выиграть US Open

Украинская теннисистка пожелала уроженке Москвы Рыбакиной выиграть US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк обратилась к представляющей Казахстан уроженке Москвы Елене Рыбакиной после очного матча в первом круге US Open. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинка во время рукопожатия у сетки пожелала сопернице выиграть турнир. Встреча прошла в понедельник, 28 августа, и завершилась победой Рыбакиной со счетом 6:2, 6:1. Игра продолжалась 1 час и 27 минут.

В матче второго круга Рыбакина сыграет с австралийкой Айлой Томлянович. Казахстанская спортсменка посеяна на турнире под четвертым номером.

До 2018 года Рыбакина представляла сборную России. Спортсменка является победительницей одного турнира «Большого шлема», она выиграла Уимблдон-2022.