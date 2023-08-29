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10:33, 29 августа 2023Экономика

Крупнейший автопроизводитель остановил работу из-за сбоя

Reuters: Toyota приостановила работу всех своих 14 заводов в Японии из-за сбоя

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Компания Toyota, приостановила работу всех 14 своих сборочных заводов в Японии в результате сбоя на производстве.
Из-за неполадок крупнейший автопроизводитель в мире не может заказывать компоненты для выпуска машин, сообщает Reuters.

Причины сбоя расследуют, скорее всего, заявил представитель завода, он не связан с кибератакой. Последствия вынужденной приостановки заводов пока не называют. Как отмечают источники, на 14 предприятий в Японии приходится около трети мирового производства Toyota. ​В первой половине 2023-го они выпускали в среднем около 13,5 тысячи автомобилей в день.

В прошлом году компания уже сталкивалась с вынужденным прекращением работы. В результате кибератаки Toyota не смогла заказывать запчасти, и для возобновления сборки автомобилей пришлось задействовать резервную сеть.

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17 июля 2023

В первом полугодии 2023 года японский автоконцерн выпустил рекордные 5,63 миллиона машин марок Toyota, Daihatsu и Hino. Прирост составил 10,3 процента в годовом выражении, при этом производство выросло как на японских заводах концерна, так и на расположенных за пределами страны. Мировые продажи Toyota Motor, в свою очередь, выросли в первой половине 2023 года на 5,5 процента, до 5,42 миллиона машин.

Ранее стало известно, что американский концерн Ford с 2024 года будет упрощать конструкцию автомобилей ради экономии. Текущая линейка продуктов и архитектура машин слишком сложны и слишком дороги, а прибыль за 2022 год не удовлетворила инвесторов. Чтобы поправить финансовое состояние, компания намерена расширить ряд моделей с высокой рентабельностью, таких как внедорожник Bronco или компактный пикап Maverick.

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    Вячеслав Агапов
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