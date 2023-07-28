Ушедшая из России компания установила рекорд производства автомобилей

Toyota Motor выпустила рекордные 5,63 миллиона машин в 2023 году

Японский автоконцерн Toyota Motor выпустил в первом полугодии 2023 года рекордные 5,63 миллиона машин марок Toyota, Daihatsu и Hino. Об этом говорится в отчете компании.

Изготовлено на 10,3 процента больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, причем рост произошел именно за счет производства Toyota, составившего 4,83 миллиона. Авто других марок, наоборот, изготовили меньше.

Производство автомобилей выросло как на японских заводах концерна, так и на расположенных за пределами страны. Мировые продажи Toyota Motor в свою очередь выросли в первой половине 2023 года на 5,5 процента, до 5,42 миллиона машин.

Ранее стало известно, что российские активы автогиганта, включая завод в Санкт-Петербурге, были проданы подведомственному Минпромторгу Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. На предприятии ушедшей из России Toyota 15 лет выпускали модели Toyota Camry и RAV4.

Япония также продолжает вводить антироссийские санкции. Так, с 9 августа запрет на экспорт в Россию коснется гибридных автомобилей, машин с объемом двигателя свыше 1,9 литра и покрышек для грузовиков. При этом Япония в первом полугодии 2023 года более чем в пять раз нарастила импорт российских зерновых.