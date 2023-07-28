Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:49, 28 июля 2023Экономика

Ушедшая из России компания установила рекорд производства автомобилей

Toyota Motor выпустила рекордные 5,63 миллиона машин в 2023 году

Фото: Jordan Vonderhaar / Reuters

Японский автоконцерн Toyota Motor выпустил в первом полугодии 2023 года рекордные 5,63 миллиона машин марок Toyota, Daihatsu и Hino. Об этом говорится в отчете компании.

Изготовлено на 10,3 процента больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, причем рост произошел именно за счет производства Toyota, составившего 4,83 миллиона. Авто других марок, наоборот, изготовили меньше.

Производство автомобилей выросло как на японских заводах концерна, так и на расположенных за пределами страны. Мировые продажи Toyota Motor в свою очередь выросли в первой половине 2023 года на 5,5 процента, до 5,42 миллиона машин.

Ранее стало известно, что российские активы автогиганта, включая завод в Санкт-Петербурге, были проданы подведомственному Минпромторгу Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. На предприятии ушедшей из России Toyota 15 лет выпускали модели Toyota Camry и RAV4.

Япония также продолжает вводить антироссийские санкции. Так, с 9 августа запрет на экспорт в Россию коснется гибридных автомобилей, машин с объемом двигателя свыше 1,9 литра и покрышек для грузовиков. При этом Япония в первом полугодии 2023 года более чем в пять раз нарастила импорт российских зерновых.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили списание долгов Африке

    Назван лучший способ закрыть ипотеку с минимальной переплатой

    Индия захотела создать аналог SWIFT

    В Африке рассказали об уроне от приостановки Россией зерновой сделки

    Российские войска нанесли удар по пункту управления группировки ВСУ «Соледар»

    Жителей Узбекистана призвали отказаться от разбрасывания денег на свадьбах

    Названа главная причина возникновения рака у молодых людей

    Жена известного ведущего рассказала об отношениях с его детьми от другого брака

    РВИО опубликовало текст заявления Гитлера о планах геноцида славян

    Российские войска продолжили успешное наступление на краснолиманском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости