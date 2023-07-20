Япония нарастила импорт российских зерновых более чем в пять раз

Минфин Японии: Токио нарастил импорт зерновых из России на 509,7% в 2023 году

Импорт Японии зерновых из России за первые шесть месяцев 2023 года вырос на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торговой статистики минфина страны.

В то же время импорт Токио российских овощей за этот же период снизился на 56,7 процента, фруктов — на 96,8 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 23,4 процента.

При этом в июне 2023 года импорт зерновых вырос на 445,2 процента по сравнению с июнем прошлого года, импорт овощей упал на 78,1 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 14,2 процента. В июне этого года Япония не импортировала российские фрукты.

Ранее сообщалось, что Япония хочет запретить поставлять в Россию некоторые машины, речь идет о новых и подержанных авто с объемом двигателя более 1,9 литра. Подобные меры могут быть введены в рамках очередного пакета санкций. Решение может вступить в силу в начале августа.

В июне генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно пообещал, что страна продолжит вводить санкции против России. Также он заверил, что правительство не прекратит отправлять военную технику и другую помощь для победы Киева в украинском конфликте.