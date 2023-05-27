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13:02, 27 мая 2023Мир

В России пообещали ответить на японские санкции

МИД РФ пообещал оценить и не оставить без ответа новые японские санкции

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России пообещало оценить воздействие новых японских санкций на безопасность и экономику страны и не оставить их без ответа. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций. Продолжаем следить за практической реализацией таких шагов», — говорится в сообщении МИД.

Министерство также сообщило о попытках правительства Японии обвинить Москву в «ядерном шантаже». «Стремление приписать России отсутствующие намерения применить ядерное оружие в связи с событиями на Украине — не более чем циничные, нечистоплотные спекуляции», — подчеркивается в заявлении ведомства и уточняется, что Москва не меняла подходы к данному вопросу. В связи с этим МИД призвал Токио обратить внимание на уже размещенное в Европе ядерное оружие США.

В пятницу, 26 мая, сообщалось, что правительство Японии ввело санкции против чиновников из новых регионов России и военного командования РФ. В частности, в список попал командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский и командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

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    Варвара Кошечкина
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