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14:49, 29 августа 2023Мир

Названа главная сложность предоставления США гарантий безопасности Украине

Политолог Блохин: США не могут дать Киеву гарантии безопасности без участия РФ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

США не могут дать Украине определенные гарантии безопасности, так как это невозможно без переговоров с Россией, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«США хотят дать Украине гарантии безопасности без согласования с Москвой — главного участника специальной военной операции. Какие гарантии безопасности можно дать Украине без Москвы?» — сказал Блохин.

Если США заинтересованы в гарантиях безопасности для Украины, то нужно садиться за стол переговоров с Россией и совместно их вырабатывать

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

По мнению эксперта, любые гарантии безопасности без согласования с Москвой могут привести к еще большей эскалации конфликта.

«Если говорить о гарантиях безопасности, то нужно садиться за стол переговоров. Если же они хотят дать гарантии безопасности без Москвы, (...) то это прямое вовлечение НАТО в конфликт и, следовательно, начало третьей мировой войны», — добавил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Администрация президента США Джо Байдена в настоящий момент не может выработать четкие гарантии безопасности для Киева, так как у нее нет возможности обеспечить их выполнение в ближайшее время.

Более того, журналисты утверждают, что несмотря на тот факт, что в ближайшие недели представители США и Украины планируют провести второй раунд переговоров и обсудить обещанные в ходе саммита НАТО гарантии безопасности, в Белом доме нет четкого понимания, какие именно гарантии может дать Вашингтон, поскольку новая администрация сможет отменить практически все обязательства предыдущей.

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    Кирилл Садовский
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