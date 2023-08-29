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09:16, 29 августа 2023Мир

В США заявили о сложностях разработки гарантий безопасности для Киева

WSJ: США в настоящий момент не могут выработать гарантии безопасности для Киева

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена в настоящий момент не может выработать четкие гарантии безопасности для Киева, так как у нее нет возможности обеспечить их выполнение в ближайшее время. О сложностях, с которыми столкнулся Вашингтон в этом отношении, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза (ЕС) поспорили из-за финансовой помощи Украине из-за национальных бюджетов.

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