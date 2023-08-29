Российский военный объяснил сложность перехвата украинской ракеты «Нептун»

Военный Дандыкин назвал сложным перехват украинской ракеты «Нептун»

Украинская противокорабельная ракета «Нептун» является модифицированной версией советской ракеты Х-35. Ее достаточно непросто обнаружить и перехватить ввиду особенностей ее характеристик. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«"Нептун" — это бывшая советская ракета Х-35, на основе которой украинцы создали свою. У России есть свой аналог. Это крылатая дозвуковая ракета с приличной дальностью, порядка 300 километров. Как и все ракеты, которые мы разрабатывали, ее достаточно трудно обнаружить и уничтожить, она летит по очень низкой траектории. Соответственно, это сложная цель для ПВО», — сказал Дандыкин.

Он напомнил, что Россия уже наносила удары по заводу, где производились комплектующие для «Нептунов», в результате чего большая часть изделий была уничтожена.

Ранее в Минобороны сообщили, что России впервые удалось перехватить «Нептун». Не уточнялось, где конкретно была перехвачена ракета. Помимо этого, средства ПВО перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM.