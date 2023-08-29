Ким Чен Ын заявил, что ВМС КНДР станут составной частью ядерных сил сдерживания

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своей поздравительной речи по случаю Дня военно-морских сил (ВМС) Северной Кореи рассказал, что данный вид войск станет составной частью ядерных сил сдерживания. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В будущем наши ВМС станут составляющей ядерных сдерживающих сил государства, выполняющей стратегические задания», — заявил он.

Ким Чен Ын также подчеркнул необходимость укреплять ВМС страны, которые должны находится в полной боевой готовности.

Ранее стало известно, что Северная Корея разрешила своим гражданам, которые находятся за рубежом, возвращаться на родину. Такое решение власти КНДР принято в связи с ослаблением ситуации с пандемией коронавирусу во всем мире.