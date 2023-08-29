Женщина выдумала изнасилование после измены мужу и попала под суд

Женщина из США заявила об изнасиловании, чтобы объяснить измену мужу

В США вынесли приговор жительнице штата Южная Дакота, которая выдумала изнасилование, чтобы объяснить свою неверность мужу. Об этом сообщает WTVT.

Под суд попала 30-летняя Рене Скоглунд. В марте она позвонила в полицию и заявила, что подверглась нападению. Женщина рассказала, что остановила свою машину на обочине из-за неисправности. Вскоре к ней якобы подошел неизвестный, накинул на голову полотенце, затащил на заднее сидение и надругался. Скоглунд утверждала, что злоумышленник связал ее, причем, как уточняет New York Post, точно указала, какую именно веревку он использовал.

Следователи решили проверить записи камер видеонаблюдения в соседних магазинах и вскоре наткнулись на кадры, где Скоглунд покупала ту самую веревку, которую якобы использовал преступник. Они отследили перемещения американки еще по нескольким камерами и пришли к выводу, что вся ее история — это вымысел. Под давлением доказательств женщина созналась в подлоге и объяснила свои действия стыдом после измены мужу.

Из показаний Скоглунд следует, что у нее была встреча с неким мужчиной ради секса на одну ночь. После этого она почувствовала себя виноватой перед супругом и заявила об изнасиловании, чтобы сделать бесплатный тест на инфекции, передаваемые половым путем.

25 августа суд приговорил Скогланд двум годам общественного надзора и восьми годам условного лишения свободы. Кроме того, ее обязали выплатить 17,2 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей) в качестве компенсации за лжесвидетельство.

Ранее сообщалось о женщине, которая выдумала изнасилование и попала под суд из-за своих фантазий. Сотрудница Стэнфордского университета обвинила в нападении коллегу.