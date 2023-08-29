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19:27, 29 августа 2023Бывший СССР

Бывшего мэра Одессы обвинили в завладении аэропортом

САП Украины заподозрила бывшего мэра Одессы в незаконном завладении аэропортом

Фото: Peter Seyfferth / Globallookpress.com

Бывший мэр Одессы и четыре его сообщника обвиняются в незаконном присвоении аэропорта и доходов с его деятельности. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины в своем Telegram.

По данным следствия, бывший глава города завладел предприятием «Международный аэропорт "Одесса"», а также доходом с его деятельности в размере 2,5 миллиарда гривен (67,7 миллиона долларов).

Прокуратура сообщает, что кроме мэра в сговоре участвовали его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена, известных в регионе.

В сообщении говорится, что в 2011 году аэропорт перешел из собственности территориальной общины в собственность города и частных инвесторов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения. При этом некоторые чиновники предположили, что решение может быть выгодно действующей власти.

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    Алевтина Запольская
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