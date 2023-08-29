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19:05, 29 августа 2023Мир

В США заявили о самостоятельности военных решений ВСУ

Пентагон заявил, что Украина сама утверждает проведение своих военных операций

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сами определяют темп и ход проводимых ими военных операций. О самостоятельности решений Киева в контексте украинских ударов по Крыму заявили представители Пентагона, сообщает РИА Новости.

«США ясно давали понять, что Крым — это часть Украины, и Украина будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты от России», — заявили представители пресс-службы Пентагона.

29 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами. Последние, как уверяет он, поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове.

На заявление украинских властей также отреагировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев хочет сделать все, чтобы втянуть страны Запада в конфликт с Москвой. «Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем», — отметил он.

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    Виктория Кондратьева
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