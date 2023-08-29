Женщина слишком долго смотрела на экран телефона и ослепла на один глаз

Китаянка временно лишилась зрения из-за длительного использования телефона

Жительница китайского города Чжанцзяцзе, провинция Хунань, временно лишилась зрения в правом глазу, так как слишком долго смотрела на экран мобильного телефона без перерывов. Об этом сообщает MS News.

24-летняя Сяо Шэнь проводила много времени, лежа на правом боку и смотря на экран мобильного телефона. При этом у нее была высокая степень близорукости.

23 августа после работы женщина обнаружила, что полностью ослепла на один глаз. На следующий день зрение вернулось, но она незамедлительно обратилась к врачу. Диагноз показал, что у китаянки имеются поражения глазного дна, которые образовали узор, похожий на шкуру леопарда. Это состояние, как правило, развивается у людей с очень сильной близорукостью.

Состояние трудно поддается медикаментозному и хирургическому лечению. Врач пояснил, что привычка пациентки использовать мобильный телефон в темноте, лежа на боку, могла ухудшить состояние ее зрения.

После визита к врачу Шэнь начала принимать лекарства для защиты зрения. Она планирует проходить проверку зрения каждые полгода.

Ранее сообщалось, что тату-зависимая жительница Австралии потратила 10 тысяч долларов на телесные модификации. В результате она временно ослепла на три недели.

