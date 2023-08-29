В Кремле оценили слова Папы Римского о России и ее истории

Песков: Кремль приветствует слова Папы Римского о наследии великой России

Кремль приветствует слова Папы Римского Франциска о наследии великой России. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова понтифика о российской истории и ее наследии, передает ТАСС.

Ранее Папа Римский, выступая на Всероссийской встрече католической молодежи, заявил, что Россия славится не только культурой, но и человечностью. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — сказал Франциск, обращаясь к молодежи.

Комментируя высказывание понтифика, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал его «империалистической пропагандой».