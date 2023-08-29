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15:47, 29 августа 2023Забота о себе

Хирург перечислил грозящие пьющим людям виды рака

Хирург Умнов: пьющие люди рискуют заболеть раком печени, носоглотки и груди

Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

Злоупотребляющие алкоголем люди рискуют заболеть несколькими видами рака, предупредил хирург, преподаватель медфакультета Александр Умнов. Грозящие пьющим онкологические заболевания он перечислил в беседе с NEWS.ru.

По его словам, алкоголики рискуют заболеть раком печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, носоглотки, ротовой полости и гортани, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, груди. «Продукты распада алкоголя, такие как ацетальдегид, оказывают повреждающее действие на клетки, из-за чего возникают мутации, что приводит к появлению раковых клеток», — сказал Умнов.

Врач подчеркнул, что организм алкоголиков сам способствует прогрессированию рака, стимулируя рост сосудов, а печень и почки повреждаются этанолом и становятся не способны противостоять онкозаболеваниям. «Из-за алкоголизма увеличивается количество эстрогена крови, что может привести к появлению рака молочной железы. Этанол, повреждая эпителий ЖКТ, способствует снижению всасывания нужных организму веществ, что ведет к его ослабеванию, снижению иммунитета и повышению риска онкозаболеваний», — заключил Умнов.

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    Александра Лисица
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