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05:00, 29 августа 2023Россия

Россиянам рассказали о предстоящем повышении социальных выплат

Депутат Бессараб объявила о повышении ряда социальных выплат с 1 января
СюжетВыплаты россиянам:
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента с 1 января 2024 года приведет к увеличению пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по безработице. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

При этом депутат отметила, что повышение выплат будет происходить постепенно с учетом изменений показателей в течение года.

«Помимо этого, у нас наконец произойдет такой скачок по увеличению МРОТ, когда он значительно оторвется от прожиточного минимума. Ведь это была огромная проблема, когда минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум совпадали или различались буквально на один-два процентных пункта», — рассказала Бессараб.

Парламентарий объяснила, что при сегодняшнем МРОТ граждане, которые получали пособие и не работали после трудоустройства, могли получать меньше, чем с социальной выплаты.

«После повышения МРОТ этого не будет», — заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5 процента с 1 января 2024 года. По его словам, это положительно отразиться на доходах около 4,8 миллиона россиян.

Глава государства подчеркнул, что это окажется значительно выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в стране.

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    Алена Шевченко
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