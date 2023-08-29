Байдену предрекли самый серьезный в истории США политический скандал

Политолог Васильев: Байден может повторить судьбу Ричарда Никсона

Президенту США Джо Байдену грозит самое серьезное в истории США политическое разбирательство, так как вменяемые ему обвинения не имеет никаких аналогий, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Эксперт объяснил «Ленте.ру», почему обвинения против 46-го американского президента имеют беспрецедентный характер.

Угроза уголовного преследования

«Байдену вменяется обвинение в том, что он через своего сына Хантера [Байдена] от украинской, российской и китайской сторон получались десятки миллионов долларов, которые переводились на счет [Джо] Байдена, о чем он давал свои личные распоряжения. (...) Это не просто использование служебного положения для обогащения, но и даже некое пособничество гепополитическим противникам США», — напомнил эксперт.

Специалист подчеркнул, что обвинения против Байдена настолько серьезные, что могут грозить ему уголовным преследованием и после окончания его президентского срока. Васильев обратил внимание на факт беспрецедентности этой ситуации, подчеркнув, что обвинения против американского лидера впервые в истории США касаются его связей с иностранными акторами.

Это действительно бесспорный повод начать процесс отрешения от власти. Это то дело, которое подпадает под категорию импичмента в чистом виде. Совершенно очевидно, что это дело может уже в самое ближайшее время привести к тому, что в США возникнет серьезный внутриполитический кризис Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады

Cценарий 1974 года

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что в истории США было множество примеров попыток импичмента руководителям, однако, по словам Васильева, ни один из этих случаев не увенчался успехов с процессуальной точки зрения. Так, из всех аналогичных ситуаций эксперт привел пример ситуации 1974 года, когда на тот момент американский президент Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку из-за так называемого «Уотергейта».

Скандал «Уотергейта»: почему Ричард Никсон ушел в отставку? «Уотергейтский скандал», считающийся одним из самых серьезных примеров внутриполитического кризиса в США, связан с разбирательством преступных действий ряда лиц, которые пытались установить прослушивающие устройства в штаб-кваритре Демократической партии в Вашингтоне во время выборов в 1972 году. «Уотергейт» — это отель в Вашинтоне, где были взяты с поличным лица, пытавшиеся установить прослушку. Ситуация произошла за несколько месяцев до президентских выборов, на которых победу одержал республиканец Никсон. В расследовании участвовало Федеральное бюро расследований (ФБР) , однако на начальном этапе дело не получило достаточно широкой общественной огласки. Тем не менее, подкрепленное множеством публикаций в крупнейших американских СМИ, общественное давление все же вынудило Сенат США обратить внимание на Уотергейт. Сенатом был создан специальный комитет для выяснения всех обстоятельств и причастных к установке прослушки. Выяснилось, что шпионаж был организован на деньги предвыборного штаба президента Никсона, который создал специальную группу для слежки за конкурентами. В группе принимали участие и сотрудники ЦРУ. Никсон отрицал обвинения. В США был начат процесс об импичменте действующему на тот момент главе государства. Позднее спецкомитет Сената узнал, что в Белом доме записывались все разговоры Никсона, даже те, которые касаются «Уотергейтского скандала». Верховный суд США изучил эти записи, которые подтвердили причастность президента к преступлениям. 8 августа 1974 года Никсон объявил об отставке.

«В 1974 году был готов начаться процесс импичмента против Никсона, ему предъявлены серьезные обвинения. Считалось, что эти обвинения, носившие уголовный характер, приведут к тому, что Никсон будет отстранен от власти, потому что было доказано, что он совершил преступления. Под давлением этих обстоятельств Никсон был вынужден сам подать в отставку», — отметил специалист, назвав этот исторический эпизод «полу-импичментом».

С моей с точки зрения, то, что происходит в США сейчас, очень напоминает сценарий 1974 года. В отличие от импичмента [42-му президенту США Биллу] Клинтону в связи с его сексуальным скандалом, в отличие от импичмента [45-му президента США Дональду] Трампу из-за того, что он якобы пытался использовать [президента Украины Владимира] Зеленского против Байдена как политического кандидата, обвинения против Байдена действительно являются серьезными Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады

Так, по мнению американиста, сценарий 1974 года наиболее вероятен в случае с Байденом. При этом он не исключил, следующий американский лидер может «простить», то есть помиловать, Байдена, аналогично с ситуацией 1974 года, когда сменивший Никсона Джеральд Форд, помиловал Никсона своим президентским решением, напомнил Васильев.

«Уотергейтский скандал — это внутренние американские дела, а то, что вменяется Байдену, выходит далеко за их пределы. Это можно в каком-то смысле назвать и государственной изменой, либо предательством национальных интересов США», — заключил эксперт.

Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин сообщила, что расследование в рамках процедуры импичмента против американского лидера Джо Байдена могут запустить в сентябре текущего года. «Доказательств в поддержку расследования в рамках процедуры импичмента так много, что оно должно пройти в сентябре», — сообщила она, добавив, что в коррупционных действиях семьи политика замешано больше людей, чем только Джо Байден.