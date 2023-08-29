Военный политолог предупредил о массовых атаках ВСУ 1 сентября

Военный политолог Иванников предупредил о массовых атаках ВСУ 1 сентября

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставят без внимания День знаний, поэтому пограничные службы и системы противовоздушной обороны (ПВО) России будут работать в усиленном режиме. Об этом заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников, пишет Ura.ru.

Он допустил, что на Москву может быть совершена массовая атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По словам эксперта, возможны диверсии и теракты. «Давно уже ВСУ действуют по принципу массовика-затейника для западного зрителя, который буквально с вожделением ожидает любой террористический акт, происходящий на территории России», — отметил Иванников.

«1 сентября, учитывая значимость для россиян этого дня, может быть организована массовая атака — не менее 50 или 100. Такие возможности у ВСУ имеются. Большая ответственность будет возложена на российскую армию», — предупредил он. Политолог считает, что в этот день украинские военные могут попытаться перейти через российские границы и границы Белоруссии.

15 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук в своих соцсетях призвала жителей страны готовиться к затяжному конфликту.