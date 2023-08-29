Американцам предложили пожить на стадионе

NYP: бейсбольный стадион в США выставили на сайте для аренды жилья

Профессиональный бейсбольный стадион в США выставили на сайте для аренды жилья. Аренда стадиона обойдется в пять тысяч долларов за ночь для десяти человек, сообщает New York Post (NYP).

Пожить на стадионе предложила бейсбольная команда Blue Wahoos. Выставленный в аренду на платформе Airbnb объект также включает в себя клубный дом со спальными местами. Внутри недавно отремонтированного здания есть игровая приставка, новые телевизор и стол для пинг-понга.

Для помощи гостям на стадионе будет присутствовать один из сотрудников, который обеспечит безопасность и ответит на все вопросы. Другие работники снабдят арендаторов битами, мечами, шлемами и другим спортивным оборудованием. За дополнительную плату организаторы обещают напитки и еду.

Ранее в августе актриса Гвинет Пэлтроу предложила арендовать свой гостевой дом в калифорнийском Монтесито. Она записала видео, на котором провела экскурсию по жилью и прилегающей к нему территории.