Хакеры начали терять интерес к России

StormWall: Россия потеряла семь позиций в списке самых атакуемых хакерами стран

Россия потеряла семь позиций в списке самых атакуемых хакерами стран мира, опустившись с третьего места на десятое. Такими данными, свидетельствующими о том, что киберпреступники начали терять интерес к России, с «Лентой.ру» поделились аналитики компании StormWall, которые исследовали развитие DDoS-атак в первом полугодии 2023 года.

В частности, они выяснили, что в тройку лидеров теперь входят США (16,8 процента от общего числа атак), Индия (13,6 процента) и Китай (11,2 процента). За ними расположились Франция (8,7 процента) и Великобритания (8,2 процента). На Россию приходится лишь 4,7 процента атак, при том что в первом полугодии 2022 года этот показатель составлял 8,9 процента.

«Аналитики связывают такие изменения с тем, что политически мотивированные хактивисты уже не так активно атакуют Россию, как раньше, в связи с потерей интереса, а также из-за нехватки технических возможностей и ресурсов для организации киберинцидентов», — констатировали в StormWall.

Чаще всего DDoS-атаки проводят против компаний из финансовой отрасли (23 процента от общего числа), телеком-сегмента (19 процентов) и из сферы развлечений (15 процентов). При этом заметен рост количества инцидентов, связанных с госсектором, транспортными компаниями и здравоохранением. Именно в России в основном атакуют финансовый сектор (36 процентов атак), телеком (25 процентов) и ретейл (14 процентов).

«Почти во всех зафиксированных экспертами StormWall атаках использовались ботнеты. В первом полугодии ботнеты использовали виртуальные машины (ВМ) и виртуальные частные серверы (VPS), и это серьезное изменение ландшафта киберугроз. Ботнеты на основе ВМ и VPS используют значительную вычислительную мощность и ресурсы серверов, поэтому их пропускная способность гораздо выше обычных ботнетов, действующих через устройства интернета вещей», — заключили в StormWall.

Ранее аналитики StormWall зафиксировали рост числа многовекторных DDoS-атак. По данным компании, в первом полугодии 2023 года их число в России выросло на 136 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.