Почти на 20 процентов студентов больше смогли учиться в Москве бесплатно

Ракова: почти на 20% больше абитуриентов поступили на бюджет в колледжи Москвы

Около 220 тысяч заявлений на поступление в московские колледжи было подано в 2023 году. По сравнению с прошлым годом на бюджетные места поступили почти на 20 процентов абитуриентов больше, при этом конкурс составил восемь человек на место, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Москвы.

20 000 москвичей поступили на бюджетные места в московских колледжах в 2023 году

По словам Раковой, в эту приемную кампанию увеличились контрольные цифры приема по самым востребованным специальностям. Вдвое — в промышленности, а в IT-сфере, строительстве и транспорте — на 10-15 процентов.

Самыми востребованными профессиями в промышленности стали профессии специалиста по работе с 3D-принтерами, беспилотниками и другой авиационной техникой, а также операторы станков с программным управлением. Среди технологичных профессий абитуриенты 2023 года чаще всего выбирали профессии графического дизайнера, сетевого администратора и программиста. В сфере транспорта наиболее популярными оказались профессии логиста, мастера по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Кроме того, множество заявлений подано на обучение таким строительным профессиям, как архитектор, специалист по строительству и эксплуатации зданий, а также сварщик.

Кроме того, на 13 процентов больше заявлений было подано на поступление в столичные медицинские колледжи — это около 17,5 тысяч абитуриентов. Самой популярной специальностью стало «Сестринское дело» — ее выбрали 70 процентов поступающих.

При обучении в медицинских колледжах мы также применяем практико-ориентированный подход. Студенты учатся на современном симуляционном оборудовании и проходят практику в крупнейших городских стационарах и поликлиниках Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

В медколледжах Москвы установлено такое же оборудование, как и в современных лабораториях. На занятиях студенты проводят сложные анализы на свертываемость крови, иммунологические, биохимические исследования, тесты на гормоны и ферменты. Затем студенты приступают к работе с настоящим биоматериалом под контролем опытных специалистов в рамках практики.

Ракова добавила, что с 2023 года полный цикл зачисления переведен в электронный вид на mos.ru и приходить в колледж до начала обучения больше нет необходимости. Теперь можно загрузить все необходимые документы и справки дистанционно. Помимо этого, с 2023 года абитуриенты могут указать до пяти образовательных программ в разных колледжах. Выбрать профессию поступающие в этом году москвичи могли через раздел «Атлас профессий колледжей» на портале «Школа.Москва» и на днях открытых дверей.

