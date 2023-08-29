В российских регионах началась нехватка газа для автомобилей

«Ъ»: в российских регионах столкнулись с ростом цен и нехваткой газа для машин

Владельцы заправок в российском Черноземье начали сообщать о дефиците сжиженного углеводородного газа (СУГ, смесь пропана и бутана), который используется в качестве топлива в автомобилях. Часть АЗС остановила работу, другие подняли цены в полтора раза с начала года, пишет «Коммерсантъ».

Основатель группы «Калина ойл» Валерий Борисов рассказал, что на 15 из 35 заправок, реализующих газомоторное топливо в Воронежской области, его уже нет. Купленный компанией СУГ стоит в цистернах на станции Усмань в Липецкой области, где расположена база хранения, но забрать груз невозможно, потому что непосредственно на базу его не подают.

По словам бизнесмена, официальных объяснений он не получил. На железной дороге говорят о высокой загрузке и отсутствии локомотивов, хотя цистерны находятся буквально за забором базы. «Калина ойл» готовит обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы прояснить ситуацию. Альтернативы доставки железнодорожным транспортом Борисов не видит.

По данным издания, подобные трудности испытывают сети «Интрансгаз», «Мотогаз» и «ЛМ газ», которые работают в Курской и Воронежской областях. Проблемы зафиксированы также на отдельных заправках «Газпрома» в Курской и Липецкой областях.

Владелец воронежской сети заправок, который пожелал остаться неназванным, объяснил, что в первый раз видит столь длительные задержки на станциях — до 18 дней — без объяснения причин. В соседних регионах топливо уже не купить, как вариант, везти его можно автоцистернами из Подмосковья, но это очень дорого.

В свою очередь лава сети «Мотогаз» (Курская область) Вячеслав Хохлов отметил, что дело не только в железной дороге. На бирже свободных объемов газа тоже не наблюдается, если он выкупает выставленный лот, то ему просто не отдают товар. По его мнению, весь СУГ выводят за пределы России, потому что продавать его там выгоднее. Так, в Турции он стоит 1,6 евро за литр, а в России — около 60 евроцентов. При этом в 3,5 раза подорожали услуги по погрузке и разгрузке цистерн — с 7,5 тысячи до 22 тысяч рублей, что влияет на конечные цены.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость СУГ в начале года в европейской части России составляла 7,9 тысячи рублей за тонну. В последний месяц цена на топливо дошла до 28,6 тысячи рублей за тонну. При этом розничные цены поднялись только на 50 процентов — с 16,5-17 рубля за литр на АЗС в Воронежской области в начале года до 23,5-24 рубля за литр в августе.

Ранее сообщалось, что более десятка российских регионов испытывают трудности с бензином и дизельным топливом. В качестве причин называется высокий туристический сезон, потребности сельхозпроизводителей, ремонт на нефтеперерабатывающих заводах и серый экспорт.