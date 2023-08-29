Дана Борисова оценила идею безалкогольного all inclusive в Турции

Life: Дана Борисова поддержала идею туроператоров о безалкогольном all inclusive

Телеведущая Дана Борисова выступила в поддержку продажи безалкогольных туров в Турцию по системе all inclusive. Идею туроператоров она оценила в беседе с Life.

«Лично мне, как человеку непьющему, неприятно находиться круглосуточно в компании пьяных немцев и россиян», — объяснила она свою позицию. Ведущая также добавила, что в будущем обязательно приобретет безалкогольный тур, чтобы больше не тратить лишние деньги.

Ранее гендиректор туроператора Bentour Дениз Уур предложил исключить бесплатный алкоголь из системы «все включено», чтобы снизить цены на путевки. По его словам, нужно не полностью отказаться от спиртного в отелях Турции, а дать туристам возможность отказаться от алкогольного пакета в случае необходимости.

Российские туроператоры уже стали предлагать такие путевки. Пока речь идет об ограниченном числе предложений в отелях Антальи и Эгейского побережья.