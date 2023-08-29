Эксперт оценила опасность зеленых помидоров для здоровья

Кандидат наук Алексеева призвала с осторожностью отнестись к зеленым помидорам

Кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Алексеева оценила опасность зеленых помидоров для здоровья и рассказала, можно ли есть томаты с белыми и зелеными прожилками внутри. Ее слова приводит издание Life.

Эксперт призвала россиян с осторожностью отнестись к недозревшим помидорам, поскольку в них содержится ядовитое органическое соединение соланин. Чем зеленее томат, тем больше в нем этого опасного для здоровья вещества. В малых дозах соланин не навредит человеку, однако если съесть больше двух килограммов незрелых помидоров, можно отравиться, подчеркнула Алексеева.

При этом, по словам собеседницы издания, томаты с зелеными или жесткими белыми прожилками внутри употреблять в пищу можно, хотя их вкусовые качества, как правило, невысоки. Подобные дефекты окраски бывают у полностью созревших помидоров некоторых сортов и гибридов. Также прожилки могут появиться из-за недостатка минеральных веществ в почве, на которой произрастал овощ, из-за жаркой погоды или перепада температур.

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