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11:54, 29 августа 2023Россия

В Госдуме назвали проблему идеи выплат на подготовку детей к школе

Депутат Бессараб: идея выплат на подготовку детей к школе труднореализуема

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Российским семьям необходимы выплаты на подготовку детей к школе, однако эта идея является труднореализуемой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее с соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее мнению, семьям необходимо выплачивать по 26 тысяч рублей, а родителям, проживающим на территориях, приграничных к зоне специальной военной операции или новых российских субъектов — 30 тысяч рублей. Политик предложила правительству выделить деньги на эти цели из резервного фонда, сообщили «Известия».

«Исходя из расчета стоимости, которую предлагает моя коллега и количества детей, если не брать в расчет критерии нуждаемости, у нас на эти цели не хватит ни одного резервного фонда правительства, которые, в общем-то, и нацелены на совершенно другие виды поддержки», — высказалась Бессараб. Она также подчеркнула, что ставить такой широкомасштабный вопрос 29 августа уже поздно, однако поднимать эту тему стоит.

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Депутат заявила о необходимости внести соответствующую льготу, но предложила учитывать при этом степень нуждаемости семьи. В частности, выплаты могут перечисляться одиноким мамам и папам, а также малоимущим семьям, полагает парламентарий.

«Для каждой среднестатистической российской семьи это достаточно серьезные траты, но все-таки кто-то может их предусмотреть, а у кого-то вообще нет таких возможностей. Сегодня предоставляется ежемесячное универсальное пособие нуждающимся родителям более 9 миллионов детей. Оно составляет от 50 до 100 процентов прожиточного минимума в соответствующем субъекте Российской Федерации. Это колоссальные средства, но, конечно, не всем этим семьям хватает той помощи, которая предоставляется, несмотря на ее масштабы в пределах всей России, и нужно помогать в том числе по таким серьезным случаям, как подготовка к школе», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Ранее Светлана Бессараб предлагала изменить сумму единого пособия на детей. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий заявила, что нужно предоставлять выплату в том размере, которая позволит семье выйти из черты бедности.

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