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16:05, 29 августа 2023Бывший СССР

Минск отверг обвинения в помощи мигрантам попасть в Европу

Вольфович: Минск пресекает попытки мигрантов нелегально пробраться в Европу

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Белоруссия пресекает попытки мигрантов с Ближнего Востока и Средней Азии нелегально пробраться в Европу и отвергает обвинения в помощи с пересечением границы. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает РИА Новости.

«Попытки людей, которые идут с Ближнего Востока, Средней Азии в Европу в поисках лучшей жизни, есть. Они пресекаются, наши органы пограничной службы не допускают этого», — сказал Вольфович.

Он сообщил, что Польша еженедельно пытается вытеснить на территорию Белоруссии более 100 человек и правоохранительные органы республики активно этому противостоят.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Минск не станет защищать Европу от мигрантов. Он подчеркнул, что Белоруссия не виновата в возникновении волн миграции и эта проблема существует в европейских странах давно.

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