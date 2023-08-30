На новом исследовательском судне подняли флаг ВМФ России

На исследовательском судне «Евгений Горигледжан» подняли флаг ВМФ России

Флаг Военно-морского флота (ВМФ) России подняли на океанографическом исследовательском судне (ОИС) проекта 02670 «Евгений Горигледжан», которое построили для Главного управления глубоководных исследований Минобороны. Церемония состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram.

«После объявления приказа главнокомандующего ВМФ о зачислении судна в состав Военно-морского флота командир судна пронес полотнище военно-морского флага перед строем личного состава корабля, и флаг был поднят», — говорится в сообщении.

Гендиректор ПСЗ «Янтарь» Илья Самарин подчеркнул, что ОИС «Евгений Горигледжан» сделали по специальному проекту, в создании которого принимали участие многие предприятия. «Совместными усилиями мы дали судну вторую жизнь с принципиально новым назначением», — сказал он.

Судно «Евгений Горигледжан» было заложено в 2016 году. ОИС, построенное по разработанному в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» проекту, предназначено для экологического мониторинга морской среды, проведения подводно-технических работ, океанографической съемки придонного слоя, оказания помощи силам поиска и спасения на море. ОИС создали в результате переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305.

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