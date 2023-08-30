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10:05, 30 августа 2023Россия

Названа предполагаемая цель атаковавшего российский регион беспилотника

Shot: целью БПЛА было крупнейшее нефтехимическое предприятие Калужской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Целью атаковавшего Калужскую область беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было крупнейшее в регионе нефтехимическое предприятие. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, целью беспилотника было производство в поселке Полотняный Завод примерно в 20 километрах к северо-западу от областного центра.

Еще один дрон сбили в районе деревни Пищалово Калужской области. По данным из открытых источников, населенный пункт с таким названием расположен примерно в 70 километрах от российско-украинской границы. На месте падения образовалась 7-метровая воронка.

В ночь на 30 августа ряд российских регионов подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В Калужской области один из БПЛА попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, что привело к возгоранию, которое оперативно ликвидировали.

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    Алан Босиков
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