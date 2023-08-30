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17:49, 30 августа 2023Путешествия

Российскую туристку задержали на Бали за неадекватное поведение в магазине

Nusa Bali: полиция задержала россиянку за истерику в магазине на Бали

Фото: Murdani Usman / Reuters

Полиция задержала российскую туристку за то, что она вела себя неадекватно и устроила истерику в магазине на Бали. Об этом сообщает местное издание Nusa Bali.

По данным источника, инцидент произошел на улице Джалан Бали Клиф в известном туристическом районе острова — Унгасан.

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Местные жители сообщили в полицию, что их насторожило поведение иностранки, которая «бесилась и танцевала без видимой причины». Уточняется, что стражи правопорядка сразу же выехали на место происшествия, вывели россиянку из магазина и одели на нее наручники, когда та начала оказывать сопротивление.

По словам представителя полиции Агунга Кетута Сурьянегара (Agung Ketut Suryanegara), туристку доставили в больницу имени профессора Нгоры в Денпасаре для обследования, поскольку, согласно первоначальным предположениям, у нее могла быть депрессия. Издание также отмечает, что после медицинского обследования россиянке придется иметь дело с иммиграционной службой острова, так как ее действия угрожали безопасности окружающих.

Ранее житель Бали жестоко избил туриста за то, что тот помочился ему на ногу. Драка между 39-летним Геде Виджая и 40-летним австралийцем Троем Скоттом Джонстоном произошла 23 февраля 2023 года. Мужчины отдыхали в баре и пили распространенный на Бали крепкий напиток — арак.

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    Марина Черняк
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