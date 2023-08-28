Мужчина жестоко избил помочившегося на него туриста и сел в тюрьму на Бали

Daily Star: мужчина избил туриста из Австралии стулом и сел в тюрьму на Бали

Житель Бали жестоко избил туриста за то, что тот помочился ему на ногу. Теперь мужчина сядет в тюрьму на 18 месяцев, сообщило издание Daily Star.

Драка между 39-летним Геде Виджая (Gede Wijaya) и 40-летним австралийцем Троем Скоттом Джонстоном (Troy Scott Johnston) произошла 23 февраля 2023 года. Мужчины отдыхали в баре и пили распространенный на Бали крепкий напиток — арак. Опьяневший Джонстон помочился на ногу балийцу, а затем начал бросать в собеседника стаканы и замахнулся на него барным стулом.

Тогда Виджая выхватил стул и сильно ударил им австралийца по голове. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, балиец ушел из бара. Джонстона спасти не удалось.

Суд признал, что Виджая действовал в рамках самообороны. При этом его отказ помочь пострадавшему сочли неприемлемым. 24 августа местного жителя приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Причем из этого срока вычтут период, в течение которого балиец содержался под стражей до суда.

Ранее туристы устроили массовую драку из-за женщины на курорте Таиланда. Один из мужчин попал в больницу с переломом руки и травмой глаза.