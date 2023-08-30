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14:50, 30 августа 2023Россия

БПЛА самолетного типа обнаружили в 22 километрах от российского миллионника

Дрон самолетного типа обнаружили и уничтожили в 22 километрах от Воронежа

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа обнаружили и уничтожили неподалеку от Воронежа. Об этом в своем Telegram заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, БПЛА был взят под контроль в 22 километрах от российского города-миллионника.

Гусев сообщил, что дрон был подавлен системой радиоэлектронной борьбы. При падении БПЛА не было ни пострадавших, ни разрушений.

«На месте происшествия работают специальные службы», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что БПЛА Вооруженных сил Украины были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях. Кроме того, одновременно с этим стало известно о перехвате морских беспилотников в районе Севастопольской бухты силами противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.

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    Марк Леонов
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