БПЛА самолетного типа обнаружили в 22 километрах от российского миллионника

Дрон самолетного типа обнаружили и уничтожили в 22 километрах от Воронежа

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа обнаружили и уничтожили неподалеку от Воронежа. Об этом в своем Telegram заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, БПЛА был взят под контроль в 22 километрах от российского города-миллионника.

Гусев сообщил, что дрон был подавлен системой радиоэлектронной борьбы. При падении БПЛА не было ни пострадавших, ни разрушений.

«На месте происшествия работают специальные службы», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что БПЛА Вооруженных сил Украины были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях. Кроме того, одновременно с этим стало известно о перехвате морских беспилотников в районе Севастопольской бухты силами противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота.