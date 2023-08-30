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17:43, 30 августа 2023Среда обитания

Москве предрекли подорожание жилья

Департамент капремонта Москвы: из-за благоустройства жилье подорожает на 20-30%
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Благоустройство городских территорий в Москве увеличивает стоимость недвижимости. Подорожание жилья в столице предрек глава департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев, передает РИА Новости.

По словам Елисеева, цены на квартиры после завершения работ по благоустройству вырастут на 20-30 процентов. «Это касается как создаваемой инфраструктуры, так и вторичного жилья, что подтверждают исследования крупных агентств и экспертов», — отметил он.

Эксперт добавил, что инвестиции в благоустройство окупаются за год-полтора после завершения работ. Это происходит за счет налоговых поступлений от бизнеса, занимающего обновленные территории и расширения спектра услуг, которыми пользуются россияне на обновленных улицах с увеличенной проходимостью. Елисеев назвал благоустройство одним из самых эффективных инвестиционных проектов, помогающих развить экономику города.

В июле россияне рассказали о приемлемых ценах на жилье. Большинство покупателей, которые собираются приобрести недвижимость в Москве, готовы потратить на квартиру восемь миллионов рублей.

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    Александра Качан
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