Москве предрекли подорожание жилья

Департамент капремонта Москвы: из-за благоустройства жилье подорожает на 20-30%

Благоустройство городских территорий в Москве увеличивает стоимость недвижимости. Подорожание жилья в столице предрек глава департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев, передает РИА Новости.

По словам Елисеева, цены на квартиры после завершения работ по благоустройству вырастут на 20-30 процентов. «Это касается как создаваемой инфраструктуры, так и вторичного жилья, что подтверждают исследования крупных агентств и экспертов», — отметил он.

Эксперт добавил, что инвестиции в благоустройство окупаются за год-полтора после завершения работ. Это происходит за счет налоговых поступлений от бизнеса, занимающего обновленные территории и расширения спектра услуг, которыми пользуются россияне на обновленных улицах с увеличенной проходимостью. Елисеев назвал благоустройство одним из самых эффективных инвестиционных проектов, помогающих развить экономику города.

В июле россияне рассказали о приемлемых ценах на жилье. Большинство покупателей, которые собираются приобрести недвижимость в Москве, готовы потратить на квартиру восемь миллионов рублей.