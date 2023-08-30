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12:27, 30 августа 2023Россия

В Совфеде призвали не спешить с выводами из-за территории России на картах Китая

Сенатор Карасин призвал не спешить с выводами о территории России в картах Китая

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Не надо торопиться и делать скороспелых выводов относительно включения в карты Китая российской территории, призвал в беседе с «Лентой.ру» председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Наши отношения с Китайской Народной Республикой (КНР) дружественные, активные, позволяют нам выяснить, почему это получилось, каковы причины этого, какова научная подоплека, самое главное, какова правомерность такого изображения напрямую с руководством соответствующих научных картографических и политических учреждений Китая. Я убежден, что это уже делается», — сообщил сенатор.

По его словам, официальные заявления по этому поводу отсутствуют с обеих сторон, так как требуется какое-то время, чтобы разобраться в этом вопросе.

«Я убежден, что не надо торопиться, у нас вечно торопятся с какими-то заявлениями, надо разобраться, кто составил эту карту, на основании чего составили эту карту, не является эта публикация непродуманным, глупым поступком, и уже после этого делать какие-то выводы, суждения и популяризировать все это в нашем общественном мнении. Давайте ждать, но не надо делать скороспелых выводов», — высказался Карасин.

Ранее китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России присоединена к Китаю. Речь идет о Большом Уссурийском острове, который согласно демаркации российско-китайского границы от 2005 года разделен на две части, входящих в состав России и Китая. Однако на картах на сайте китайского сервиса он целиком относится к территории КНР.

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    Екатерина Смирная
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