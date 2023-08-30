Блогершу раскритиковали за вульгарный наряд в детском парке развлечений

Hype: блогершу из Гонконга раскритиковали за вульгарный наряд в Диснейленде

Блогершу из Гонконга, приехавшую в Диснейленд в вульгарном наряде, раскритиковали ее подписчики. Подробностями истории поделилось издание Hype.

Источник уточняет, что звезда социальных сетей Эмилия Вонг (Emilia Wong) опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) снимок, на котором она позирует в детском парке развлечений в похожем на нижнее белье прозрачном топе. Уточняется, что через него просвечивалась грудь девушки.

«Надеваю этот фиолетовый наряд для социального эксперимента. Результаты будут объявлены позже», — подписала она фото.

По данным издания, блогерша решила поэкспериментировать, после того как увидела в интернете, что пользователи сети, предположительно с Ближнего Востока, раскритиковали американку за ее советы по уходу за волосами. Комментаторы якобы отметили, что у нее нет самоуважения, потому что женщина должна покрывать голову. Вонг захотела посмотреть, какую реакцию вызовет ее внешний вид в тематическом парке.

В результате части подписчиков такой выбор костюма пришелся не по вкусу. Они отметили, что на заднем плане можно увидеть семьи с детьми, а провокационный наряд — «не для детских глаз». Один юзер написал, что блогерша защищает права женщин «везде выставлять себя извращенками».

Но нашлись и те, кто похвалил Вонг за эффектный образ. «Эта концепция дизайна нижнего белья просто потрясающая!», «Становишься все смелее и смелее», — написали они.

Ранее студентку Массачусетского университета Джордин Грэйм заставили снять свою одежду в тематическом парке Disney. По словам 20-летней девушки, сотрудники посчитали ее наряд слишком откровенным и попросили ее переодеться, дав ей в руки футболку с логотипом парка.