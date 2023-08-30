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18:27, 30 августа 2023Среда обитания

Дом в российском городе сгорел из-за электросамоката

В городе Златоусте из-за электросамоката на зарядке сгорел дом

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В городе Златоусте Челябинской области из-за электросамоката, который поставили на зарядку, частично сгорел частный дом. О случившемся в российском городе со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону сообщает URA.RU.

По словам представителя пресс-службы, транспортное средство заряжали с нарушением правил — его нельзя было оставлять на ночь на зарядке без присмотра. «Поздно вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре и сильном задымлении в частном жилом доме в Златоусте. Со слов хозяйки, на зарядку на ночь было поставлено электрическое устройство для катания», — поделился информацией он.

В ведомстве добавили, что электросамокат, стоящий на зарядке, нельзя оставлять без присмотра. О пострадавших при пожаре там не рассказали.

В августе также стало известно, что из-за замыкания в Wi-Fi-роутере одна из квартир в Ижевске частично сгорела.

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    Полина Кислицына
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