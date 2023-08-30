Популярная юмористка с ТНТ рассказала о главной мечте
Популярная юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Карина Мейханаджян рассказала, что на данный момент ее главной мечтой является покупка для родителей квартиры в Москве. Она поделилась планами в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.
Во время разговора у юмористки спросили, на что она хочет потратить свой первый крупный гонорар. «Вот сейчас моя финансовая мечта — это купить квартиру родителям», — заявила Мейханаджян.
Участница шоу сообщила, что ее семья переехала в Москву в 1999 году и с этого времени живет на съемных квартирах. Сейчас ни она, ни ее родители не владеют собственной недвижимостью. По словам юмористки, она копит на квартиру и планирует взять понравившийся объект в ипотеку.
Ранее Мейханаджян рассказала, как к ней относятся в Армении, когда она приезжает туда из Москвы. По ее словам, в Армении многие считают ее богатой, потому что она живет в Москве. Юмористка предположила, что с таким же отношением сталкиваются многие россияне, переехавшие в столицу из других регионов, когда приезжают в родные города.