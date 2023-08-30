Популярная юмористка с ТНТ рассказала о главной мечте

Юмористка Карина Мейханаджян рассказала, что мечтает купить квартиру родителям

Популярная юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Карина Мейханаджян рассказала, что на данный момент ее главной мечтой является покупка для родителей квартиры в Москве. Она поделилась планами в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Во время разговора у юмористки спросили, на что она хочет потратить свой первый крупный гонорар. «Вот сейчас моя финансовая мечта — это купить квартиру родителям», — заявила Мейханаджян.

Участница шоу сообщила, что ее семья переехала в Москву в 1999 году и с этого времени живет на съемных квартирах. Сейчас ни она, ни ее родители не владеют собственной недвижимостью. По словам юмористки, она копит на квартиру и планирует взять понравившийся объект в ипотеку.

Ранее Мейханаджян рассказала, как к ней относятся в Армении, когда она приезжает туда из Москвы. По ее словам, в Армении многие считают ее богатой, потому что она живет в Москве. Юмористка предположила, что с таким же отношением сталкиваются многие россияне, переехавшие в столицу из других регионов, когда приезжают в родные города.