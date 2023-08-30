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05:51, 30 августа 2023Бывший СССР

В Минобороны рассказали об обстрелявшем позиции ВСУ украинском вертолете

Минобороны: украинский Ми-8 нанес удар по позициям ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении пытались обстрелять российские позиции с помощью вертолета Ми-8, но промахнулись. Об этом РИА Новости рассказал офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Он уточнил, что инцидент произошел на рубеже Копанки-Новосергеевка. «Противник применил вертолет, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям», — сообщил военный.

Ранее сообщалось, что российская истребительная авиация сбила вертолет Ми-8 ВСУ в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Как заявили в Минобороны, воздушное судно было уничтожено в районе населенного пункта Брусовка.

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    Марина Совина
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