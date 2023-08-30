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10:03, 30 августа 2023Россия

Темнокожий мужчина избил москвича на детской площадке и попал на видео

Baza: темнокожий избил москвича на детской площадке после ссоры их сыновей

Темнокожий мужчина избил москвича на детской площадке после ссоры их детей. Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как он ругается с мужчиной, который лежит на настиле площадки. Горожанин поднимается, разводит руками и пытается уйти. Внезапно темнокожий возвращается и набрасывается на оппонента с криками: «Он маленький, он мой сын, бл***». Также он пинает мужчину ногами. Последнего хочет защитить еще один из присутствующих на детской площадке, однако достается и ему.

Как утверждает Baza, дети участников потасовки до этого играли во дворе и повздорили. Спустя какое-то время они разошлись. Москвич продолжил следить за своим ребенком. Чуть позже сын темнокожего москвича вернулся и сразу начал бить мальчика. Заметив это, горожанин подошел к детям, отодвинул в сторону прибежавшего ребенка и начал объяснять, что так поступать нехорошо. Затем в ситуацию вмешался темнокожий житель столицы.

В травмпункте у пострадавшего диагностировали перелом носа, гематомы и травму глаза. Мужчина подал заявление в полицию. Сразу после потасовки нападавший скрылся, но затем вернулся, и его отвезли в отделение.

По информации Telegram-канала Mash, темнокожий москвич не в первый раз конфликтует с соседями. Жители района Текстильщики, а именно там, как указывает издание, разворачивался конфликт, устали от буйного нрава мужчины и также попросили оперативников принять меры.

Ранее сообщалось, что в Калининграде иностранец хотел познакомиться с 41-летней женщиной, но ударил ее по лицу после отказа.

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    Анна Щербакова
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