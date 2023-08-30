Джулия Фокс показала мускулы в латексном бикини

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась в откровенном образе для рекламной кампании своей книги Down The Drain. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ).

На размещенном видео 33-летняя манекенщица предстала перед камерой в латексом бикини черного цвета, показав на камеру мускулы и подтянутое тело. Ее образ дополнили укороченная кожаная куртка и ботфорты, оформленные массивной подошвой и тонкой шпилькой.

Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, нанеся на губы перламутровую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в «мокрые» локоны.

В июле Джулия Фокс появилась на пляже в Нью-Йорке в прозрачном купальнике бренда PrettyLittleThing и брюках, оформленных сеткой. Добравшись до места отдыха, манекенщица сняла штаны и пошла купаться в океан. На размещенных кадрах сквозь мокрую ткань купальника можно было увидеть обнаженную грудь модели.