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12:04, 30 августа 2023Бывший СССР

В США оценили сроки подготовки украинских пилотов F-16

The New York Times: на подготовку украинских пилотов F-16 могут уйти годы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На обучение и подготовку достаточного количества украинских пилотов F-16 могут потребоваться годы, пишет The New York Times.

«Непосредственным препятствием для размещения обещанных F-16 являются не сами самолеты, а нехватка подготовленных англоговорящих украинских пилотов и экипажа для управления и обслуживания», — сказано в материале.

По словам американских чиновников, только восемь украинских пилотов на данный момент свободно владеют английским языком и имеют опыт управления боевыми самолетами, чтобы начать обучение в Дании. По меньшей 20 пилотов начинают обучение языку в Британии.

Ранее врио министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что подготовка украинских летчиков американских истребителей F-16 займет шесть-восемь месяцев. Таким образом, первая группа пилотов, которая уже начала осваивать самолеты в августе, будет готова к февралю 2024 года.

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    Варвара Кошечкина
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