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20:08, 30 августа 2023Культура

Дочери Майкла Джексона начали угрожать из-за отсутствия поздравления отца

Дочери Майкла Джексона начали угрожать из-за того, что она не поздравила отца

Фото: Darren Eagles / Globallookpress.com

Дочери американского певца Майкла Джексона Пэрис начали угрожать из-за того, что она не стала поздравлять своего отца с днем рождения в социальных сетях. Об этом сообщает TMZ.

Наследница поп-звезды 29 августа, в день 65-летия артиста, разместила публикацию на данную тему на своей странице.

«Сегодня день рождения моего отца. И когда он был жив, он ненавидел тех, кто отмечал его день рождения, говорил ему: "С днем рождения", праздновал его и тому подобное. Он не хотел, чтобы мы даже знали, когда у него день рождения, потому что он не хотел, чтобы мы устраивали для него вечеринку», — написала дочь знаменитости.

Публикация вызвала резкую реакцию фанатов. Они заявили, что таким образом она не отдала дань уважения Джексону.

В феврале текущего года стало известно, что представители Майкла Джексона могут продать 50 процентов его акций. У музыки Джексона может появиться новый совладелец, если между представителями исполнителя и Sony будет заключена сделка на сумму в размере около миллиарда долларов.

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    Сергей Равин
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