У россиян вырос интерес к спонтанным покупкам

Ozon: 13 процентов россиянин стали чаще совершать спонтанные покупки

В первой половине 2023 года россияне стали чаще проявлять спонтанность при совершении покупок в непродовольственной категории товаров. Об этом заявили 13 процентов респондентов, принявших участие в опросе маркетплейса Ozon. С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

В января-июне многие россияне заботились о создании атмосферы уюта — товары для дома оказались самой популярной категорией покупок, на них тратились 45 процентов опрошенных. Чуть реже граждане покупали одежду (35 процентов) и обувь (28 процентов). В целом более четверти опрошенных (26 процентов) заявили, что стали покупать на 10-20 процентов больше товаров в сравнении с прошлым годом.

Предпочтения россиян за первую половину 2023-го несколько изменились. За тот же период прошлого года в тройку самых продаваемых категорий товаров вместе с товарами для дома и одеждой входила мелкая бытовая техника.

В конце июля аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» сообщили о резком росте спроса россиян на утепленные полы для дома. По итогам второго месяца лета интерес граждан к этой категории продукции увеличился на 49 процентов в годовом выражении. Наибольший спрос на теплые полы эксперты зафиксировали среди жителей Санкт-Петербурга (плюс 235 процентов), Воронежа (плюс 233 процента) и Омска (плюс 100 процентов).