Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
05:00, 31 августа 2023Среда обитания

У россиян вырос интерес к спонтанным покупкам

Ozon: 13 процентов россиянин стали чаще совершать спонтанные покупки

Фото: Anel Alijagic / Shutterstock / Fotodom

В первой половине 2023 года россияне стали чаще проявлять спонтанность при совершении покупок в непродовольственной категории товаров. Об этом заявили 13 процентов респондентов, принявших участие в опросе маркетплейса Ozon. С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

В января-июне многие россияне заботились о создании атмосферы уюта — товары для дома оказались самой популярной категорией покупок, на них тратились 45 процентов опрошенных. Чуть реже граждане покупали одежду (35 процентов) и обувь (28 процентов). В целом более четверти опрошенных (26 процентов) заявили, что стали покупать на 10-20 процентов больше товаров в сравнении с прошлым годом.

Материалы по теме:
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете. Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете.Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
18 июля 2023
Семейная ипотека в 2023 году. Новые условия оформления семейной ипотеки в России
Семейная ипотека в 2023 году.Новые условия оформления семейной ипотеки в России
4 июля 2023

Предпочтения россиян за первую половину 2023-го несколько изменились. За тот же период прошлого года в тройку самых продаваемых категорий товаров вместе с товарами для дома и одеждой входила мелкая бытовая техника.

В конце июля аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» сообщили о резком росте спроса россиян на утепленные полы для дома. По итогам второго месяца лета интерес граждан к этой категории продукции увеличился на 49 процентов в годовом выражении. Наибольший спрос на теплые полы эксперты зафиксировали среди жителей Санкт-Петербурга (плюс 235 процентов), Воронежа (плюс 233 процента) и Омска (плюс 100 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали сроки начала войны с Россией

    Иностранец назвал преимущества фастфуд-ресторанов в России по сравнению с США

    Россиян предупредили о дефиците культового фастфуда

    Артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ на западе от Артемовска

    Российские военные отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении

    В российских школах предложили установить аппараты для раздельного сбора мусора

    Российские военные отразили атаку бойцов «Азова» на краснолиманском направлении

    Жалующимся на одиночество и отсутствие секса мужчинам дали совет

    Названы главные причины домогательств учителей к школьникам

    У россиян вырос интерес к спонтанным покупкам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости