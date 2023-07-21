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10:10, 21 июля 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать один вид товаров для дома

«ВсеИнструменты.ру»: россияне бросились скупать теплые полы, несмотря на рост цен

Фото: William Zhao / Unsplash

В июле 2023 года россияне бросились скупать теплые полы — спрос на этот вид товаров для дома вырос на 49 процентов относительно того же месяца в 2022-м. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Сильнее всего о покупке теплого пола задумались жители Санкт-Петербурга (спрос вырос на 235 процентов), Воронежа (плюс 233 процента), Омска (плюс 100 процентов), Нижнего Новгорода (плюс 92 процента) и Волгограда (плюс 71 процент).

По словам специалистов, положительная динамика наблюдалась, несмотря на рост цен — средний чек на подобную продукцию вырос в среднем на 13 процентов, до 6544 рублей. Самыми дорогими теплые полы оказались в Ростове-на-Дону (11,26 тысячи рублей), Волгограде (8860 рублей), Омске (7170 рублей), а самыми дешевыми — в Самаре (4086 рублей), Краснодаре (5340 рублей) и Нижнем Новгороде (5365 рублей).

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Эксперт онлайн-гипермаркета Яна Матлаш пояснила, то стоимость теплого пола зависит от типа системы и размера помещения. Так, комплекты электрического теплого пола на 3-4 квадратных метра можно найти за 5000-8000 рублей, а комплект водяного теплого пола на площадь 10 квадратных метров — за 20 тысяч рублей.

«При выборе комплекта электрического теплого пола обратите внимание на то, входит ли в него терморегулятор. В комплект водяного теплого пола обычно входят труба, муфты и терморегулирующий модуль, а отдельно необходимо будет приобрести коллектор, насос, запорную арматуру и другие приспособления для встраивания в основную систему отопления», — посоветовала специалистка.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать заборы и ворота — в мае и июне 2023 года спрос на эти товары взлетел на 94 процента по сравнению аналогичным периодом 2022-го. Также сильным оказался рост продаж свай (плюс 84 процента), изоляции (плюс 67 процентов) и сыпучих материалов (плюс 61 процент).

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    Нина Ташевская
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