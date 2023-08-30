В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени из 1973 года

В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени из 1973 года

В Екатеринбурге в музее истории города в торжественной обстановке вскрыли капсулу времени, заложенную в 1973 году. Об этом сообщает URA.RU.

Капсулу извлекли из-под земли 18 августа. Саркофаг представляет из себя большой цилиндр из нержавеющей стали. Внутри находились письмо свердловчанам XXI века, грамота почетного гражданина, подшивка газет «Вечерний Свердловск», два фотоальбома с видами города, сувенир «Свердловск — 250 лет», решение третьей сессии свердловского городского совета трудящихся от 1971 года, доклад «Проблемы планового регулирования дальнейшего развития города Свердловска до 1990 года», запись телевизионной передачи, прозвучавшей в эфире 13 ноября 1973 года с голосами почетных граждан и председателя исполкома горсовета Алексея Пушкарева, журналы «Уральский следопыт» и «Урал» и множество книг, среди которых — «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова. Печатные издания рассказывали о предприятиях и городе. Всего было зафиксировано 24 предмета, но при расшифровке их может оказаться больше.

Однако содержимое капсулы отличается от того, что описано в официальных документах — так, там должны были обнаружить обращение к свердловчанам 2023 года, план города, схему Генерального плана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистические данные о городе и населении, видовые и документальные фильмы о Свердловске, видеозаписи выступлений единственной женщины председателя Свердловского горсовета (ныне эта должность мэра) Анны Бычковой, киноленты театральных постановок и художественных коллективов и записи песен о Свердловске.

С 12 октября по 18 ноября ознакомиться с содержимым капсулы времени можно будет в Музее истории Екатеринбурга.

19 июля стало известно, что в Махачкале торжественно открыли капсулу времени с посланием ветеранов Великой Отечественной войны, заложенную в 2004 году.

