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12:40, 30 августа 2023Культура

Известный кинопереводчик попал в больницу в Москве

«112»: кинопереводчик Василий Горчаков попал в больницу в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный кинопереводчик Василий Горчаков попал в больницу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что Горчакова госпитализировали с переломом плеча. По данным канала, переводчик получил травму в результате падения на улице. Отмечается, что он находился в нетрезвом состоянии. После инцидента ему вызвали бригаду скорой помощи.

Горчаков перевел множество фильмов и выступал в качестве личного переводчика таких актеров, как Роберт де Ниро, Мерил Стрип, Джек Николсон и Стивен Сигал на мероприятиях. Он также работал каскадером и постановщиком трюков на киностудии «Мосфильм».

Ранее сообщалось, что британского певца и композитора Элтона Джона выписали из больницы после того, как он был госпитализирован на фоне падения в своем доме во Франции.

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    Варвара Кошечкина
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