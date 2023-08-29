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11:14, 29 августа 2023Культура

Элтона Джона выписали из больницы после несчастного случая

Элтона Джона выписали из больницы после падения в своем доме во Франции

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британского певца и композитора Элтона Джона выписали из больницы после того, как он был госпитализирован на фоне падения в своем доме во Франции. Об этом сообщает Daily Mail.

Представитель артиста подтвердил, что его выписали в понедельник утром, 28 августа. «После осмотра сегодня утром его немедленно выписали, и теперь он вернулся домой в добром здравии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Элтона Джона госпитализировали после падения в своем доме. Известно, что несчастный случай произошел 28 августа на вилле знаменитости в районе Ниццы Мон-Борон. 76-летний артист был доставлен в больницу города Монако с легкими травмами.

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    Варвара Кошечкина
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