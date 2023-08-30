Российские ученые создали корм для животных на базе микроводорослей и насекомых

Ученые СКФУ разработали корм для животных на основе микроводорослей и насекомых

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в рамках импортозамещения создали новый корм для животных на основе микроводорослей и насекомых. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс--центр вуза.

Как пояснили в университете, в качестве основы корма для сельскохозяйственных животных российские специалисты выбрали один из видов жука-чернотелки. Личинок кормят микроводорослями Chlorella vulgaris, в результате чего насекомые аккумулируют в себе нутриенты и биологически активные вещества. После этого из них изготавливают корм, который отличается высокой биологической ценностью и низкой стоимостью.

«Технология позволит повысить продуктивность поголовья скота и улучшить качество мясного сырья для потребителей», — пояснили в вузе.

Как отмечается, разработка уже была протестирована в нескольких российских фермерских хозяйствах. Результаты эксперимента показали, что созданный учеными СКФУ корм сопоставим по качеству с дорогостоящими аналогами иностранного производства.

Ранее в августе сообщалось, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) вместе с коллегами из Египта создали новый адсорбент, который можно использовать для очистки сточных вод от распространенного промышленного красителя.

